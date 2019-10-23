Политика

ДождьДождьТрамп заявил об отмене санкций против Турции

Дональд Трамп поручил отменить все санкции против Турции, которые были введены в ответ на военную операцию в Сирии, сообщает CNN.
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