Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов. «Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп во время телевизионного обращения.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Космос NASA одобрило планы по созданию астероидной миссии Lucy Эксперты NASA официально одобрили проект межпланетной станции Lucy, которая в 2021 году должна отправиться в космос для изучения так называемых троянских астероидов Юпитера.

Происшествия Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек, ранены 211, задержаны уже 2643 человека, сообщил замглавы МВД Родриго Убилья.

Экономика Зарплата губернатора Приморского края увеличится в 1,5 раза В Приморском крае подан на рассмотрение проекта бюджета Приморского края на 2020 и 2021-2022 годы.

Футбол Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.

Киберспорт Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось Позже в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что у госпитализированных из Ачир людей установлен диагноз «гаффская болезнь».

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Политика СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора Владимир Зеленский обсуждал со своими советниками требование Дональда Трампа провести расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для попытки импичмента Трампа.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Армия и оружие Россия призвала США уничтожить запасы химоружия «Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.

Здоровье Врач назвал признаки гипертонического криза Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.

Экономика Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1% С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.

Общество Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил» Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.

Гаджеты В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Автоспорт Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Наука Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.

Экономика Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Армия и оружие Российские стратеги прилетели в ЮАР В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.

Общество Правительство поддержало возврат пива на стадионы Правительство поддержало проект закона, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.