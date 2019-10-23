Политика
КоммерсантъТрамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов. «Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп во время телевизионного обращения.
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The Hill: Санкции против Турции, предложенные американскими законодателями, натолкнулись на препятствия в Сенате
Московский Комсомолец Турция06:05
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Космос
NASA одобрило планы по созданию астероидной миссии Lucy
Эксперты NASA официально одобрили проект межпланетной станции Lucy, которая в 2021 году должна отправиться в космос для изучения так называемых троянских астероидов Юпитера.
ТАСС Наука вчера в 05:22
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек
Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек, ранены 211, задержаны уже 2643 человека, сообщил замглавы МВД Родриго Убилья.
РИА Новости вчера в 08:19
Экономика
Зарплата губернатора Приморского края увеличится в 1,5 раза
В Приморском крае подан на рассмотрение проекта бюджета Приморского края на 2020 и 2021-2022 годы.
АиФ Владивосток 18:22
Технологии
Google заявил о достижении «квантового превосходства»
Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
Говорит Москва 14:08
Футбол
Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов
Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег
Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Газета.Ru 12:50
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Позже в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что у госпитализированных из Ачир людей установлен диагноз «гаффская болезнь».
REGNUM 13:06
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Политика
СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора
Владимир Зеленский обсуждал со своими советниками требование Дональда Трампа провести расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для попытки импичмента Трампа.
Дождь 16:07
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe 03:23
Армия и оружие
Россия призвала США уничтожить запасы химоружия
«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.
ТК Звезда 13:52
Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец 03:22
Экономика
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1%
С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.
Интерфакс 09:10
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Автоспорт
Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии
Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Kazanfirst.ru вчера в 15:21
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика вчера в 07:07
Экономика
Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов
Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ вчера в 20:11
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Общество
Правительство поддержало возврат пива на стадионы
Правительство поддержало проект закона, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Телеканал 360° 14:21
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34