Политика
КоммерсантъТрамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов. «Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп во время телевизионного обращения.
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The Hill: Санкции против Турции, предложенные американскими законодателями, натолкнулись на препятствия в Сенате
Московский Комсомолец Турция06:05
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РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
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Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
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Коммерсантъ вчера в 15:51
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
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Газета.Ru 11:10
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Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 11:12
Спорт
Названа сумма, которую потратило WADA на расследование в отношении РФ
Расследование дела о нарушении антидопинговых правил в РФ обошлось Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в $1,7 млн.
РЕН ТВ 11:52
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Грани.ру 09:50
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Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Газета.Ru 13:35
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У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Примечательно, что подписку запустили вскоре после переноса бесплатного расширения Wastelanders, в котором должны были появиться первые NPC и полноценные диалоги.
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Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
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Впервые в истории космонавтики в открытом космосе побывали сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук (Christina Koch) и Джессика Меир (Jessica Meir).
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РИА Новости 13:45