Политика
КоммерсантъТрамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов. «Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп во время телевизионного обращения.
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The Hill: Санкции против Турции, предложенные американскими законодателями, натолкнулись на препятствия в Сенате
Московский Комсомолец Турция06:05
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Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся «плохие парни»
Специалисты из университета Брока в Канаде пришли к выводу, что женщин привлекают плохие парни из-за их уверенного и спокойного поведения.
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Общество
«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег
Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Наука
Известно, как ленточные черви защищаются от переваривания
Команда российских ученых сообщила, что им удалось выделить и описать неизвестные ранее белки ленточных червей, подавляющие активность трипсина и эффективно защищающие паразита от переваривания в кишечнике хозяина.
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Политика
Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
Киберспорт
«Война на Тихом океане»: в Battlefield V появятся США и Япония
В сети появился трейлер «Войны на Тихом океане» — так называется пятый сезон в Battlefield V. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 23 октября.
Гаджеты
В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme
Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Футбол
Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Технологии
Google заявил о достижении «квантового превосходства»
Компания Google повторно заявила о достижении так называемого квантового превосходства — того момента, когда системы на основе квантовых вычислений превзошли классические компьютеры.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.