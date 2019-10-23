Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов. «Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп во время телевизионного обращения.
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Трамп отложил санкции против Турции после остановки операции в Сирии

РБК12:17

Трамп отменил санкции против Турции

Вести.Ru12:14

The Hill: Санкции против Турции, предложенные американскими законодателями, натолкнулись на препятствия в Сенате

Московский Комсомолец Турция06:05

Трамп снял санкции против Турции

Коммерсантъ11:55

Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии

РИА Новости11:46

В Госдуме прокомментировали решение Трампа снять санкции с Турции

RT на русском12:29

Трамп решил снять санкции с Турции

Интерфакс11:59
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Вашингтон
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК вчера в 06:49
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На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

РИА Новости 10:42
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Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
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Музыка

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Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику фильмов Marvel

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Общество

«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег

Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
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Наука

Известно, как ленточные черви защищаются от переваривания

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Россия выдала криминального авторитета Таро Испании

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
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Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США

Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
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«Война на Тихом океане»: в Battlefield V появятся США и Япония

В сети появился трейлер «Войны на Тихом океане» — так называется пятый сезон в Battlefield V. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 23 октября.
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В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme

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Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
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Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра

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Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
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Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Компания Google повторно заявила о достижении так называемого квантового превосходства — того момента, когда системы на основе квантовых вычислений превзошли классические компьютеры.
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Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию

Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
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