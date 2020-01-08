Американский президент Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Ирана на две американские авиабазы в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters. В Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер, а также госсекретарь США Майк Помпео, сообщается в материале.

Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме после атаки Ирана

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Гаджеты Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Армия и оружие Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

Общество В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога Законопроект об отмене в стране транспортного налога собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия».

Политика Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.

Технологии Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.

Политика В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.

Здоровье Ученые рассказали, что аспирин может вызывать кровоизлияние в мозг Ученые из Чан Гункского университета (Тайвань) совместно с учеными из США провели исследование, в ходе которого выяснили, даже небольшие дозы аспирина способны вызывать кровоизлияния в мозг.

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Происшествия Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендует пока не покупать билеты авиакомпании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, сообщила в среду пресс-служба ведомства.