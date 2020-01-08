Армия и оружие
Телеканал 360°Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме после атаки Ирана
Американский президент Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Ирана на две американские авиабазы в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters. В Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер, а также госсекретарь США Майк Помпео, сообщается в материале.
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В Белом доме состоялось экстренное заседание после атаки на военные базы США в Ираке
Коммерсантъвчера в 21:11
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