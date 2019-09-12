Политика
REGNUMТрамп согласился отложить повышение пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $250 млрд, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что вступление в силу повышенных пошлин на китайский импорт будет отложено на две недели — с 1 октября до 15 октября.
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с чего всё началось
«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики мы условились, что в качестве жеста доброй воли США перенесут повышение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября», - написал президент США в своем Twitter.ТК Звездавчера в 19:54
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Авто
Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном
Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.
Тарантас Ньюс вчера в 06:50
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Бывшая невеста сына Марии Шукшиной прошла лечение от алкоголизма
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Спорт
Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону
Матч ТВ вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета вчера в 00:10
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат вчера в 08:58
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК вчера в 12:13
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
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Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру вчера в 02:46
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com 10 сентября в 14:43
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru вчера в 09:52
Политика
Трамп может назначить Помпео на место Болтона
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия
Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ
В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус вчера в 17:55
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
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Миру угрожает очень агрессивный стрептококк
Причиной мощной вспышки скарлатины в Англии оказался новый штамм стрептококка А. Исследование показало, что он в 9 раз агрессивней обычных штаммов.
MedikForum.ru вчера в 07:10