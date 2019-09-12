с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $250 млрд, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что вступление в силу повышенных пошлин на китайский импорт будет отложено на две недели — с 1 октября до 15 октября.

Трамп согласился отложить повышение пошлин на товары из Китая

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Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Армия и оружие Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника» Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

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Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.

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Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

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Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Политика Трамп может назначить Помпео на место Болтона Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.

Происшествия Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.