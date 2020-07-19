Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал Fox News.

Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

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