Политика
ИзвестияТрамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал Fox News.
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Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва вчера в 03:24
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru 09:37
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Российская газета 12:27
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Известия вчера в 17:42
Общество
В Калининграде устроили акцию автомобилистов за сохранение доступа к Филинской бухте
Активисты, выступающие за сохранение доступа к Филинской бухте, устроили в Калининграде акцию автомобилистов.
Новый Калининград.Ru 06:37
Авто
Правительство России установило правила продажи красивых автономеров
Вечерний курьер вчера в 04:58
Транспорт
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала, трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открылась, а маршрут легендарной "Аннушки" тоже немного изменился, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Футбол
Месси побил рекорд Хави в чемпионатах Испании
Встреча с «Алавесом» не имеет для «Барселоны» турнирного значения. Каталонский клуб останется вторым в чемпионате.
ProstoProSport 12:35
Экономика
В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обязывает резидентов РФ представлять в Федеральную налоговую службу отчеты о движении любых финансовых активов на счетах за рубежом.
РИА Новости 10:16
Автоспорт
Валттери Боттас: «Гонка была потеряна уже на старте»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сказал, что неудачный старт предрешил судьбу Гран-при Венгрии – финн смог зацепиться лишь за третью позицию.
Sports.ru 11:23
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн 12:15
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Футбол
«Ювентус» может продать «Сити» Дугласа Косту
СМИ сообщают, что «Ювентус» может продать хавбека Дугласа Косту.
Все про Спорт ру 10:44
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых.
Российская газета 11:59
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
ИА Красная Весна 10:49