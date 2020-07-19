Политика
ИзвестияТрамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал Fox News.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия
Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении
При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
РИА Новости 11:19
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых.
ToDay News Ufa 06:44
Общество
На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа.
RT на русском 11:43
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
Здоровье
Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения
Пятым продуктом эксперты называют овощи из-за высокого содержания клетчатки.
Слово и Дело 01:48
Авто
Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
Концерн Great Wall заявил, что и новый двигатель, и трансмиссия появятся на серийных моделях до конца 2020 года.
Motor 04:33
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Футбол
Зенит — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в полуфинальной игре Кубка РФ со «Спартаком».
ProstoProSport 11:57
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Гаджеты
Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе
Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке.
Игромания.ру 08:11
Футбол
Шоу не поможет «МЮ» в полуфинале Кубка Англии против «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что травмированный защитник Люк Шоу не успеет восстановиться к полуфиналу Кубка Англии против «Челси».
Матч ТВ вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Инсайдер Джефф Кили опубликовал в Twitter новый видеоролик, на котором запечатлен контроллер DualSense для игровой консоли следующего поколения от Sony.
ИнфоСМИ 17 июля в 13:34
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Здоровье
На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19
Десять медиков с подстанции экстренной помощи в Бердянске Запорожской области Украины заболели коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
РИА Новости 09:54
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в мировых войнах.
РИА Новости 11:30
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 17 июля в 09:56
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Политика
Трамп заявил о неготовности признать любой итог выборов в США
Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News заявил, что не может ответить на вопрос о признании любого итога выборов, пока не увидит результат.
Lenta.ru 11:50