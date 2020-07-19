Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал Fox News.

Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Происшествия Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. 217

Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых. 475

Общество На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа.

Происшествия Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию. 3

Футбол Зенит — Спартак 1:0 (1-й тайм) Форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в полуфинальной игре Кубка РФ со «Спартаком».

Политика Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду» Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.

Гаджеты Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке. 10

Футбол Шоу не поможет «МЮ» в полуфинале Кубка Англии против «Челси» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что травмированный защитник Люк Шоу не успеет восстановиться к полуфиналу Кубка Англии против «Челси».

Шоу-бизнес Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку. 183

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео Инсайдер Джефф Кили опубликовал в Twitter новый видеоролик, на котором запечатлен контроллер DualSense для игровой консоли следующего поколения от Sony. 11

Происшествия Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье. 150

Здоровье На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19 Десять медиков с подстанции экстренной помощи в Бердянске Запорожской области Украины заболели коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Политика Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах» Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в мировых войнах.

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 142

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,2K

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 269