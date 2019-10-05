Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп сократит штат Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
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Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности, сообщило агентство Bloomberg
 со ссылкой на пять источников.
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