Политика
Российская газетаТрамп сократит штат Совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
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Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.Коммерсантъ00:56
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СМИ узнали о распоряжении Трампа сократить многих сотрудников Совета нацбезопасности
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