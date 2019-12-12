Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, предметно вопрос товарооборота стороны не обсуждали.
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с чего всё началось

США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции

После Госдепартамента Сергей Лавров отправился в Белый дом, где его принял Дональд Трамп. Об итогах этой встречи американский президент по традиции сразу написал в Twitter: "Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России".
Коммерсантъвчера в 17:39

Подробнее о событии

Трамп захотел увеличить товарооборот с Россией

Известия01:10

А как же санкции? Трамп сделал Лаврову деловое предложение - СМИ

Царьградвчера в 23:45

Трамп хочет увеличить товарооборот с Россией

News.ruвчера в 22:19

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Lenta.ruвчера в 23:45

«Ъ»: Трамп сделал Лаврову деловое предложение

Газета.Ruвчера в 21:57

«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

РБКвчера в 19:33

США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции

Коммерсантъвчера в 17:39
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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Ведомости вчера в 12:07
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Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак

Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
OAnews вчера в 14:00
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv вчера в 11:05
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru вчера в 03:45
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США

Ранее "ПолитРоссия" приводила слова экспертов американского издания Real Clear Defens, которые объяснили почему США не могут защитить себя от российского гиперзвукового оружия.
ПолитРоссия вчера в 14:56
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM вчера в 16:08
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Политика

В Крыму призвали ЕС одуматься и покончить с антироссийскими санкциями

Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран ЕС покончить с санкциями против России.
ФАН 00:03
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru вчера в 11:46
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания.
Известия 00:00
Происшествия

Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок

Интерфакс 10 декабря в 05:29
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске

Железнодорожный суд Красноярска продлил на три месяца арест Андрею Шилову и Сергею Шмелеву - подозреваемым в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:56
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
Хоккей

Силовой прием года: Овечкин уложил на лед судью

Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском 10 декабря в 23:51
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