Политика
Lenta.ruТрамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, предметно вопрос товарооборота стороны не обсуждали.
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с чего всё началось
После Госдепартамента Сергей Лавров отправился в Белый дом, где его принял Дональд Трамп. Об итогах этой встречи американский президент по традиции сразу написал в Twitter: "Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России".Коммерсантъвчера в 17:39
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США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции
Коммерсантъвчера в 17:39
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