Политика

РИА НовостиРИА НовостиЪ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией. Об этом сообщило издание "Коммерсант" по ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
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с чего всё началось

США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции

После Госдепартамента Сергей Лавров отправился в Белый дом, где его принял Дональд Трамп. Об итогах этой встречи американский президент по традиции сразу написал в Twitter: "Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России".
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