Политика

РБКРБКТрамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Высказывание американского лидера приводит в своем Twitter-аккаунте Белый дом. «США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима», — заявил Трамп. Слова президента удивили пользователей соцсети.
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Тысячи лет дружбы: Трамп сообщил о культурных контактах США с Древним Римом

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Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

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Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках

Современные ученые отметили, что во время мощной бури древние племена могли заметить свечение в небе (от солнечных частиц, вступивших в контакт с атмосферой), и проверили, нет ли в текстах похожих упоминаний.
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Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
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Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
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В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

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Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
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На двоих жителей Курил напала медведица.
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По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
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Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября

Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
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Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
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Наука

Назван новый признак преждевременной смерти

Ученые Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что избыточная нейронная активность мозга, которая связана с деменцией и эпилепсией, играет роль в старении и способствует короткой продолжительности жизни человека.
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
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В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета

Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
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Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

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Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds

За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
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«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол

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Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
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Одна из ведущих цивилизаций Древнего мира, величайшее государство Античности, получила своё название по главному городу, в свою очередь названному в честь легендарного основателя - Ромула. Центр Рима сложился в пределах болотистой равнины, ограниченной Капитолием, Палатином и Квириналом. Определённое влияние на становление древнеримской цивилизации оказали культуры этрусков и древних греков. Пика своего могущества Древний Рим достиг во II веке н. э., когда под его контролем оказалось пространство от современной Англии на севере до Судана на юге и от Ирака на востоке до Португалии на западе. Современному миру Древний Рим подарил римское право, некоторые архитектурные формы и решения и множество других новшеств...
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Серджо Маттарелла
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Итальянский государственный деятель, юрист, политик, действующий президент Италии c 3 февраля 2015 года. Член шести составов правительства Италии в 1987-1990 и 1998-2001 годах, судья Конституционного суда Италии.
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