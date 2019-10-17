Высказывание американского лидера приводит в своем Twitter-аккаунте Белый дом. «США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима», — заявил Трамп. Слова президента удивили пользователей соцсети.

Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

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