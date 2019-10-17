Политика
РБКТрамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
Высказывание американского лидера приводит в своем Twitter-аккаунте Белый дом. «США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима», — заявил Трамп. Слова президента удивили пользователей соцсети.
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Трамп заявил о политических связях США и Италии со времён Древнего Рима
Военное обозрениевчера в 12:40
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Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
Происшествия
В Новосибирске из-за взрыва газа сгорели два дома
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в двух частных домах в Новосибирске. Он возник из-за взрыва газового баллона в одном из домов.
Фигурное катание
Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Наука
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Современные ученые отметили, что во время мощной бури древние племена могли заметить свечение в небе (от солнечных частиц, вступивших в контакт с атмосферой), и проверили, нет ли в текстах похожих упоминаний.
Общество
В США закроют крупнейшую в мире тюрьму
В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
Наука
Назван новый признак преждевременной смерти
Ученые Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что избыточная нейронная активность мозга, которая связана с деменцией и эпилепсией, играет роль в старении и способствует короткой продолжительности жизни человека.
Футбол
Берг забил испанцам. Событие вторника в отборе на Евро-2020
Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Политика
В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Игры
Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds
За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
Общество
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.