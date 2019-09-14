Политика

ТАССТАССТрамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, ликвидирован в результате спецоперации США. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении президента США Дональда Трампа.
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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

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Усама бен Ладен
Эмир
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