Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruТрамп сообщил о нефтяных переговорах с Россией и Саудовской Аравией

Трамп подчеркнул, что имел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.
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Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Газета.Ruвчера в 04:11

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБК31 марта в 21:36

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ru31 марта в 19:55

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

RT на русском31 марта в 19:28

Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

ТАСС31 марта в 19:21

Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ru31 марта в 19:47

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфакс31 марта в 19:31
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Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

РИА Новости вчера в 10:18
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Здоровье

В Омской области восемь человек заразились коронавирусом

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Город55.ру вчера в 22:59
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда вчера в 09:11
Общество

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
РБК вчера в 23:57
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
RT на русском вчера в 12:20
Экономика

ВЭФ спрогнозировал снижение роста экономики России из-за цен на нефть

Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы России на рост экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) Роберто Кротти.
РИА Новости вчера в 20:59
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС вчера в 22:42
Кино

12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним

Popcornnews.ru 29 марта в 17:30
Политика

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Lenta.ru вчера в 22:40
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 13:59
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo вчера в 08:14
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

Всех пассажиров рейса Пхукет – Иркутск увезут в обсерватор 1 апреля

АиФ Иркутск вчера в 01:42
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Пятый канал вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК 31 марта в 12:55
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости вчера в 01:10
Политика

Россия отправила в Штаты самолет с медпомощью

Ночью с подмосковного аэродрома Чкаловский в США вылетел самолёт с медицинским оборудованием и защитными масками, с которыми в Штатах сложилась критическая ситуация.
Общественное телевидение России вчера в 07:27
Фигурное катание

Медведева станцевала под песню «Фаина» в костюме единорога

Спортсменка выложила два челленджа в костюме единорога, продемонстрировав, что она умеет вставать с пола без рук, а также показала зажигательный танец под песню «Фаина».
Нева Спорт 30 марта в 02:48
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