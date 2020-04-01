Трамп подчеркнул, что имел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Трамп сообщил о нефтяных переговорах с Россией и Саудовской Аравией

Здоровье В Омской области восемь человек заразились коронавирусом По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.

Общество В Волгоградской области введены правила передвижения С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.

Общество Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

Политика Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.

Экономика ВЭФ спрогнозировал снижение роста экономики России из-за цен на нефть Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы России на рост экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) Роберто Кротти.

Здоровье В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30 Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Политика Россия отправила в Штаты самолет с медпомощью Ночью с подмосковного аэродрома Чкаловский в США вылетел самолёт с медицинским оборудованием и защитными масками, с которыми в Штатах сложилась критическая ситуация.