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RuNews24.ruТрамп сообщил о нефтяных переговорах с Россией и Саудовской Аравией
Трамп подчеркнул, что имел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.
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Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией
Lenta.ru31 марта в 19:47
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