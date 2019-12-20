Политика
RT на русскомТрамп сообщил о переговорах с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге. «У меня был очень хороший разговор с председателем Китая Си о нашей огромной торговой сделке», — написал Трамп в своём Twitter.
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У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 20 декабря в 10:30
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Си Цзиньпин считает, что торговая сделка с США «выгодна всему миру»
Московский Комсомолец20 декабря в 22:54
Си Цзиньпин выразил Трампу обеспокоенность из-за заявлений США по Китаю
Коммерсантъ20 декабря в 16:47
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