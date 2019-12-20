Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп сообщил о переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге. «У меня был очень хороший разговор с председателем Китая Си о нашей огромной торговой сделке», — написал Трамп в своём Twitter.
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Дональд Трамп
У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 20 декабря в 10:30

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