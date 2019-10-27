Армия и оружие
РБКТрамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ
Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует». Об этом во время обращения заявил президент США Дональд Трамп.
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Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
RT на русском 03:09
Политика
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Car.ru 04:59
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Sportbox.RU 11:45
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие
Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади
Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
Вести ФМ 08:43
Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Политика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Футбол
Во второй Бундеслиге пенальти заработал запасной игрок
Михаэль Эбервайн во второй половине первого тайма отправился разминаться вместе с одноклубниками за ворота своей команды, а на 38-й минуте заработал жёлтую карточку и пенальти в ворота свой команды.
Чемпионат 10:45
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Общество
Елизавета Боярская показала фото в кожаном платье с глубоким декольте
Подписчики первым делом отметили кожаное платье актрисы. Бордовый наряд изящно подчеркнул зону декольте.
Gazeta.SPb 17:25
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 17:19
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Политика
Сенцову стало стыдно за Зеленского
Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
РИА Новости Крым 07:18
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 00:53
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Политика
Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»
Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
ТАСС 16:49
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Футбол
«Ференцварош» обыграл лидера чемпионата Венгрии «Фехервар»
В матче 10-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде обыграл «Фехервар» со счётом 2:1. Счёт был открыт на 24-й минуте.
Чемпионат 15:27