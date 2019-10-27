Армия и оружие

РБКРБКТрамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ

Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует». Об этом во время обращения заявил президент США Дональд Трамп.
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В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления США о ликвидации аль-Багдади

ТК Звезда10:08

В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*

РИА Новости10:55

Минобороны России усомнилось в «очередном уничтожении» лидера ИГ

Коммерсантъ10:43

В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Lenta.ru10:20

В Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ

RT на русском15:48

В МИД Германии сообщили, что не располагают собственными данными о ликвидации главаря ИГ

ТАСС11:01

Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ

РБК12:00
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали более 50 талибов

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RT на русском 03:09
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Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

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В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

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В Карелии опрокинулся автобус с детьми

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие

Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади

Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
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Космос

Учёные зафиксировали рождение нового элемента

Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Политика

Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы

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Политика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Футбол

Во второй Бундеслиге пенальти заработал запасной игрок

Михаэль Эбервайн во второй половине первого тайма отправился разминаться вместе с одноклубниками за ворота своей команды, а на 38-й минуте заработал жёлтую карточку и пенальти в ворота свой команды.
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В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

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Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
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Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
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