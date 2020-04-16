с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

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