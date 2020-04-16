Коронавирус
Эхо МосквыДональд Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
По словам президента США, уже сегодня власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений, введенных на фоне пандемии.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого Дома.Газета.Ru18:08
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Единоборства
Бетербиев: думаю, Гассиев будет чемпионом в тяжёлом весе
Летом 2018 года Гассиев уступил украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Чемпионат 13:39
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Здоровье
Обнаружен необычный симптом коронавируса
Доктора Италии и Испании утверждают, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:02
Политика
Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
RT на русском 18:58
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru 17:07
Происшествия
На Сахалине полиция задержала браконьеров-краболовов
Сотрудники полиции задержали двух краболовов рядом с заливом Терпения на Сахалине.
ТАСС 21:45
Политика
В бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
Строительство газопровода "Северный поток - 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
РЕН ТВ 21:49
Общество
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия 22:15
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Футбол
Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ
Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
Кино
В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 13 апреля в 01:26
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа 00:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости вчера в 08:46
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости 18:08
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Общество
В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.
RT на русском вчера в 21:28
Киберспорт
Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League
Cyber.sports.ru 13:56
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:47
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru 21:16