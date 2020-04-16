Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыДональд Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

По словам президента США, уже сегодня власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений, введенных на фоне пандемии.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого Дома
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