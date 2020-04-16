с чего всё началось

По словам президента США, уже сегодня власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений, введенных на фоне пандемии.

Дональд Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

Единоборства Бетербиев: думаю, Гассиев будет чемпионом в тяжёлом весе Летом 2018 года Гассиев уступил украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 29

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса Доктора Италии и Испании утверждают, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. 1

Политика Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки. 390

Происшествия На Сахалине полиция задержала браконьеров-краболовов Сотрудники полиции задержали двух краболовов рядом с заливом Терпения на Сахалине.

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 3K

Здоровье В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона. 6

Экономика В России могут вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. 2,5K

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Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 15

Энергетика Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters. 539

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Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 159

Общество В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.

Политика СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой "Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.

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