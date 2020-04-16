Коронавирус
РидусТрамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого Дома.Газета.Ruвчера в 18:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Белый дом уже сегодня намерен рекомендовать ряду штатов снять ограничения по коронавирусу
Эхо Москвывчера в 23:41
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Общество
В Новосибирской области закрывают храмы и рынки
Внесены изменения в постановление губернатора Андрея Травникова от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
Новая Сибирь вчера в 22:55
Наука
Названы признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
Общество
Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке
Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:52
Здоровье
Двое сотрудников саратовской тюрьмы заражены коронавирусом
Сразу два сотрудника тюрьмы в Балашове Саратовской области заражены коронавирусной инфекцией - один из руководителей и инспектор учреждения.
Взгляд-инфо 02:03
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Кино
Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»
Комсомольская правда вчера в 15:17
Происшествия
В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб
Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
Общество
Беглов подписал закон об освобождении малого бизнеса от аренды
В среду, 15 апреля, губернатор Александр Беглов подписал закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Форпост Северо-Запад вчера в 12:04
Политика
Украина и ДНР обменялись пленными
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
Игры
PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике
iXBT.com 14 апреля в 06:01
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости вчера в 09:41
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Происшествия
В Петербурге директора строительной фирмы ранили ножом в шею
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
Здоровье
Названы самые смертельные для россиян болезни
Среди всех смертей в России наиболее распространенными оказались смерти от болезней, а самыми смертельными недугами за последние пять лет — болезни системы кровообращения и онкозаболевания.
Lenta.ru 00:14
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Авто
Toyota, Renault и Volkswagen возобновляют производство в Европе
Корейский Hyundai, в свою очередь, уже перезапустил часть линий в Чехии, а французский Renault, полностью возобновивший производство в Португалии, готовит к запуску дочернее предприятие в Румынии.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом
Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Общество
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52