Коронавирус

РидусРидусТрамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось
Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого Дома
.
Газета.Ruвчера в 18:08

Подробнее о событии

Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

РБКвчера в 18:00

Трамп объявил о прохождении пика заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 18:16

Трамп сообщил о прохождении США пика заболеваемости коронавирусом

RT на русскомвчера в 18:15

Трамп объявил о пройденном пике пандемии

Lenta.ruвчера в 18:13

Белый дом уже сегодня намерен рекомендовать ряду штатов снять ограничения по коронавирусу

Эхо Москвывчера в 23:41

Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом

ТАССвчера в 17:54

США огласят рекомендации по отмене связанных с коронавирусом ограничений

РИА Новостивчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
3,3K
Общество

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия вчера в 15:46
333
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
21
Общество

В Новосибирской области закрывают храмы и рынки

Внесены изменения в постановление губернатора Андрея Травникова от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
Новая Сибирь вчера в 22:55
28
Наука

Названы признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
24
Общество

Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке

Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:52
309
Здоровье

Двое сотрудников саратовской тюрьмы заражены коронавирусом

Сразу два сотрудника тюрьмы в Балашове Саратовской области заражены коронавирусной инфекцией - один из руководителей и инспектор учреждения.
Взгляд-инфо 02:03
2
Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
1,2K
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
639
Кино

Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»

Комсомольская правда вчера в 15:17
41
Происшествия

В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб

Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
20
Общество

Беглов подписал закон об освобождении малого бизнеса от аренды

В среду, 15 апреля, губернатор Александр Беглов подписал закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Форпост Северо-Запад вчера в 12:04
95
Политика

Украина и ДНР обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
14
Игры

PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике

iXBT.com 14 апреля в 06:01
2
Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды

Smolnarod.ru 00:13
275
Происшествия

В Петербурге директора строительной фирмы ранили ножом в шею

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
1K
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Экономика

ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода

В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
7
Здоровье

Названы самые смертельные для россиян болезни

Среди всех смертей в России наиболее распространенными оказались смерти от болезней, а самыми смертельными недугами за последние пять лет — болезни системы кровообращения и онкозаболевания.
Lenta.ru 00:14
6
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

RT на русском вчера в 23:26
111
Авто

Toyota, Renault и Volkswagen возобновляют производство в Европе

Корейский Hyundai, в свою очередь, уже перезапустил часть линий в Чехии, а французский Renault, полностью возобновивший производство в Португалии, готовит к запуску дочернее предприятие в Румынии.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество

В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом

Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
129
Экономика

Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
356
Общество

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
34
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
28
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное