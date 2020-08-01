Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет рад заключить с Москвой соглашение по ядерному оружию, передает РИА Новости. По словам главы Белого дома, на данный момент Соединенные Штаты уже работают с Россией над ядерным соглашением по нераспространению.

Трамп сообщил о работе с Россией над соглашением по ядерному оружию

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