Политика
Аргументы и ФактыТрамп сообщил о работе с Россией над соглашением по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет рад заключить с Москвой соглашение по ядерному оружию, передает РИА Новости. По словам главы Белого дома, на данный момент Соединенные Штаты уже работают с Россией над ядерным соглашением по нераспространению.
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Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru 04:22
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 30 июля в 08:53
Футбол
«Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды
Футбольный клуб "Химки" официально объявил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера команды.
РИА Новости 04:31
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com вчера в 04:43
Наука
Риск развития депрессии снизили инъекции ботокса
Evo-rus.com 02:42
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Общество
В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443.
ТАСС 03:51
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com 01:49
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие
В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.
Газета.Ru 04:10
Здоровье
202 случая коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
На 1 августа у 20 784 человек в Свердловской области подтвержден коронавирус.
Kursk.com 03:41
Здоровье
С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока
1 августа пресс-служба правительства Приморья сообщила о том, что с сегодняшнего дня поменялись правила для прилетающих в регион.
КП - Владивосток 02:35
Общество
За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек
В России за последние 24 часа умерли 95 человек, заразившихся COVID-19.
РБК 03:37
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Финансы
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК 04:00
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что Макгрегор принял вызов Хамзата Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на твит ирландца Конора Макгрегора, в котором он принял вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 30 июля в 10:59
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20