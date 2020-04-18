США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что не верит, что больше всего смертей от заболевания произошло в США. По его мнению, Китай занижает цифры.

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Общество Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. 66

Происшествия Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. 282

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