Коронавирус
КоммерсантъТрамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что не верит, что больше всего смертей от заболевания было в США. По его мнению, Китай занижает цифры умерших.
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Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Наука
Реальное число заразившихся коронавирусом вычислили ученые из США
В десятки раз выше официальной статистики может быть число зараженных коронавирусом.
Цензуры.Нет 06:33
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Транспорт
В Москве цифровые пропуска привяжут к транспортным и социальным картам
При оформлении цифрового пропуска уже есть возможность привязать транспортные карты.
Говорит Москва 16 апреля в 03:22
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Транспорт
Собянин заявил об «очень важной победе» в борьбе с коронавирусом
В Москве удалось не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Lenta.ru 06:01
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Доктор биологических наук Владимир Макаров заявил, что коронавирусом можно заразиться даже от тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.
АБН 09:39
Автоспорт
Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках «Формулы-1»
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках "Формулы-1".
Газета.Ru 06:21
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Экономика
В Иркутской области заморозят цены на продовольственные товары
До 21 апреля товаропроизводители Иркутской области представят список товаров, на которые предлагается зафиксировать цены.
Weacom.ru 02:40
Здоровье
Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов.
Свободная Пресса 10:11
Шоу-бизнес
Мамаева впервые показала фото своих ног до похудения на 40 кг
Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана показала фото своих ног до того, как она похудела на 40 кг.
ФАН 11:16
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Транспорт
В МГД уточнили, какие машины можно указывать в цифровых пропусках
Никаких дополнительных документов при наличии цифрового пропуска не требуется,— пояснил депутат в комментарии РИА Новости.
Вечерняя Москва 10:51
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Футбол
Уткин: не нравится, что к Семину относятся как к легенде
Последние 7-8 лет все стремительно меняется. Мне не нравится, что его считают легендой, несмотря тот факт, что Семин живой человек.
Vprognoze.ru 03:03
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Авто
Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE
По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
За рулем Кубань вчера в 01:46
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском 10:09
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55