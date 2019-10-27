Армия и оружие
РБКТрамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, ИГ), прятавшегося в северной части Сирии.
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Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Политика
В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.
RT на русском 12:57
Экономика
Долг по зарплате в Мурманском пароходстве превысил 91 млн рублей
Мурманское морское пароходство (ММП) задолжало сотрудникам свыше 91 млн рублей.
ТАСС 11:56
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.
CarsWeek.ru 05:32
Общество
МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Новые Известия 03:30
Происшествия
Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии
Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:45
Хоккей
Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина
Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Газета.Ru 10:47
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
ТАСС 11:28
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Политика
В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского
После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Накануне.Ru 11:00
Политика
«Эпоха Рэйва» в Стране восходящего солнца
В Японии две тысячи гостей стали свидетелями церемонии интронизации нового императора Нарухито.
МИР 24 вчера в 13:11
Футбол
Три игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками
По информации английских медиа, три игрока основного состава «Арсенала» посетили дом полузащитника Гранита Джаки после матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Матч ТВ 09:16
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Политика
Член Конгресса США ушла в отставку после секс-скандала
Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл «с разбитым сердцем» объявила о решение подать в отставку после обвинений в интимной связи со своим сотрудником.
Комсомольская правда 01:42
Происшествия
Джаред Падалеки оказался в тюрьме
УтроNews 03:50
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru 12:09
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда
Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
Телеканал 360° 26 октября в 20:09
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК 11:34
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57