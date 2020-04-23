с чего всё началось

Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.

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Культура «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope. 554

Общество В Ярославской области от коронавируса умерла женщина За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек. 109

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. 52

Энергетика Новак выступил против снижения цен на бензин в России Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. 1,9K

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Общество Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявили в мэрии Москвы.

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