Коронавирус

РБКРБКТрамп предложил лечить коронавирус при помощи света

Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.
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Как сообщает USA Today
, замминистра науки и технологий Министерства внутренней безопасности Билл Брайан отметил, что свет может уничтожать вирус даже в воздухе.
РЕН ТВвчера в 21:42

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Эксперт оценил влияние солнечного света на коронавирус

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Трамп рассказал, что может уничтожить коронавирус за минуту

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Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту

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Трамп назвал убийцу коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:48

В США заявили, что солнечный свет уничтожает коронавирус в воздухе

РЕН ТВвчера в 21:42
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Футбол

Недоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков

«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 11:41
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Культура

«Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона

Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope.
Kazanfirst.ru 22 апреля в 02:47
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Общество

В Ярославской области от коронавируса умерла женщина

За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек.
Московский Комсомолец Ярославль 04:43
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
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Авто

Из России ушел самый дешевый в мире автомобиль

CarsWeek.ru 05:44
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
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Политика

Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны

Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб.
Известия 05:45
Здоровье

Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
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Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
15
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
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Путешествия

Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет

Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
Газета.Ru 05:00
12
Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 05:33
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Общество

Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках

В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявили в мэрии Москвы.
РБК 06:12
Общество

Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»

Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
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Происшествия

Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показалась без макияжа

Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 22 апреля в 15:53
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Хоккей

Стали известны соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Lenta.ru 06:18
Общество

В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май

В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
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Политика

Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве.
Комсомольская правда 06:10
Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
156
Общество

Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
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Энергетика

Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
28
Здоровье

В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Кино

Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

Культуромания 04:20
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
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Общество

СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции

Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera вчера в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
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