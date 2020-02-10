Политика

РБКРБКТрамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю. Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов, трансляцию которой вел телеканал PBS.
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Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Известия13:17

Что известно о супербыстрых ракетах США

Российская газета16:06

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

РИА Новости14:05

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

РБК16:01

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США

RT на русском13:17

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru13:16

Трамп сообщил о наличии у США множества «супербыстрых» ракет для противостояния РФ

Интерфакс13:02
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

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Lenta.ru 08:56
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Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим

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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
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Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
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В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi

В 21:30 нарушителя задержали у д.3А по набережной реки Мойки. За рулем находился 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Игры

Разработчики System Shock 3 покинули проект

В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.
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Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия 14:43
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Piter.tv 12:49
Культура

Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
ФАН вчера в 18:14
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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Коммерсантъ 14:42
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Масштабная генетическая перепись раковых опухолей завершена

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МонаВиста 07 февраля в 11:14
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

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Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
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Турция нанесла массированный удар по сирийской армии

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Эмери: «Некоторые звёзды просили больше, чем отдавали команде»

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Оказалось, что сын Сергея Бодрова-младшего решил связать свою жизнь с музыкой и в январе собрал собственную группу.
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Илон Маск призвал удалить Facebook

Миллиардер Илон Маск призвал своих подписчиков удалить приложение Facebook со своих устройств.
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Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
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Включенный Bluetooth на Android может быть опасным

Специалисты по кибербезопасности из Германии предупредили хозяев гаджетов с ОС Android об опасности постоянно включенного Bluetooth.
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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