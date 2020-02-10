Политика

РБКРБКТрамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю. Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов, трансляцию которой вел телеканал PBS.
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Названы сроки пика распространения коронавируса

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

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Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
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