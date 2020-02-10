Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю. Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов, трансляцию которой вел телеканал PBS.

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

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