Общество

Невские НовостиНевские НовостиТрамп сообщил о возможном введении пошлин на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортируемую нефть. Эта мера позволит защитить внутренний рынок в Штатах. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность принятия пошли на импортируемую нефть.
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Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Известиявчера в 19:07

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

ТАССвчера в 17:53

Трамп не исключил введения пошлин на импортную нефть

Интерфаксвчера в 18:07

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Газета.Ruвчера в 18:00

Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США

Lenta.ruвчера в 18:00

Трамп подтвердил вероятность ввода пошлин на иностранную нефть

News.ruвчера в 18:18

Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии

RT на русском03 апреля в 19:58
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:14, Ашберн
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Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

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В ВОЗ назвали «самый явный» симптом коронавируса

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В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
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Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
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Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB

Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
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В Югре продлен режим самоизоляции до 1 мая

«Режим повышенной готовности продлён до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая», – сказала глава региона.
Аргументы и Факты - Югра 03:20
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
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Политика

Комиссия Госдумы изучит материалы ряда изданий о коронавирусе

Глава комиссии уточнил, что это сми привело в материале мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия», которые заявили, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.
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Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
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Здоровье

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Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин, у пятерых врачей подозревают коронавирус.
ТАСС 09:57
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

Члены комитета попросили россиян не вестись на уловки мошенников и не открывать никому двери: под предлогом дезинфекции они могут совершить в квартире кражу или другие преступления.
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Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Общество

Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентская газета 09:58
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Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
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Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
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Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru вчера в 09:47
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В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
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Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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