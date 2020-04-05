Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортируемую нефть. Эта мера позволит защитить внутренний рынок в Штатах. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность принятия пошли на импортируемую нефть.

Трамп сообщил о возможном введении пошлин на нефть

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