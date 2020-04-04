с чего всё началось

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Общество Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Общество В Иркутской области подтвердили девятый случай заражения коронавирусом Девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировал в Иркутской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 5 апреля сообщает штаб в своем Telegram-канале.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.

Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Здоровье Главный нарколог РФ поддержал запрет продажи алкоголя в Забайкалье Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал позитивным решение о введении «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае и считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, сообщает 4 апреля «Интерфакс».

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Происшествия У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.

Политика Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем».

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Наука Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.