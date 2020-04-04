Коронавирус

РБКРБКТрамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
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с чего всё началось
Американский лидер сообщил журналистам, что решение было принято в связи с подготовкой к пику пандемии в эпицентре заболевания — штате Нью-Йорк, сообщает
 CNBC.
News.ruвчера в 23:24

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В Нью-Йорк введут войска

Ёлдаш01:58

В Нью-Йорк отправят тысячу военнослужащих для борьбы с COVID-19

Вести.Ruвчера в 23:48

Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса

РБКвчера в 18:03

Трамп направил войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

Российская газетавчера в 18:24

В США привлекут тысячи военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:05

Власти США введут в Нью-Йорк военных для помощи в борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 17:07

В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 18:34
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Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru вчера в 05:15
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
URA.Ru 01:52
Происшествия

Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции

Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Национальная служба новостей 03 апреля в 06:08
Общество

В Иркутской области подтвердили девятый случай заражения коронавирусом

Девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировал в Иркутской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 5 апреля сообщает штаб в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 02:01
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 человек, вылечившихся от COVID-19

РИА Новости вчера в 04:36
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Общество

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 03 апреля в 07:35
Общество

Голикова назвала регионы — лидеры по числу заразившихся коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы и города, которые стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 08:36
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Здоровье

Главный нарколог РФ поддержал запрет продажи алкоголя в Забайкалье

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал позитивным решение о введении «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае и считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, сообщает 4 апреля «Интерфакс».
Чита.Ру вчера в 20:35
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Политика

Трамп предупредил американцев о грядущих тяжелых неделях

Предстоящие недели станут самым тяжелыми для Штатов.
iReactor вчера в 16:56
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Общество

Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
ТАСС вчера в 21:35
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти

Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем».
Взгляд.ру вчера в 19:57
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
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