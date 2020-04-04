Коронавирус

РБКРБКТрамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
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В Нью-Йорк введут войска

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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

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Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
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Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
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При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

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В Сети показали актеров из сериала «Сваты» в молодости

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила об опасности коронавируса и для молодых людей.
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