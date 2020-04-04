с чего всё началось

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

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