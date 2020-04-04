Коронавирус
РБКТрамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
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Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Хоккей
Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Экономика
Продажи имбиря и чеснока в РФ из-за коронавируса выросли в 2,5 раза
В конце марта - начале апреля объем розничных продаж имбиря и чеснока в России на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос в 2,5 р. Как пояснили эксперты, это связано с природными лечебными свойствами растений, к которым привычно обращаются россияне.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Футбол
Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина
Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Общество
Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО
Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
Футбол
Слуцкий опасается, что коронавирус убьет несколько сезонов РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил беспокойство, что внеплановые «каникулы» в чемпионате России, вызванные пандемией коронавируса, убийственно отразятся и на последующих сезонах РПЛ.
Здоровье
Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Политика
Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.
Политика
Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке
Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Спорт
Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США
Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Игры
Legends of Runeterra выйдет 30 апреля
Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля. Полная версия ККИ от Riot Games будет доступна на ПК и мобильных устройствах.