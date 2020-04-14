Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга в Белом доме о том, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным. «Это была важная часть нашего разговора», — отметил президент.

Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

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