Политика
РБКТрамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга в Белом доме о том, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным. «Это была важная часть нашего разговора», — отметил президент.
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Побили рекорд по количеству звонков: что обсудили Путин и Трамп в телефонных переговорах
BaltNews.eeвчера в 06:23
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Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Здоровье
В 10 раз опаснее свиного гриппа ВОЗ назвала коронавирус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа, пишет Independent.
Live24 00:21
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня вчера в 02:35
Фигурное катание
Загитова объяснила, ради чего занималась фигурным катанием
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила, ради чего занималась фигурным катанием, передает Cosmopolitan Russia.
Газета.Ru 00:10
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
Хоккей
Жена умершего хоккеиста «Эдмонтона» Кейва показала видео с их свадьбы
Эмили Кейв, жена скончавшегося форварда «Эдмонтона» Колби Кейва, выложила в инстаграм видео с их свадьбы.
Sports.ru 02:10
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Здоровье
Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом
В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
Армия и оружие
Испытания «Циркона» с атомной подлодки запланированы на 2024–2025 годы
Первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования с борта атомной подводной лодки (АПЛ) запланированы на 2024–2025 годы, сообщил «РИА Новости» источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 20:47
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Технологии
«Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack
«Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack — первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях.
Newsroom24 вчера в 03:43
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Происшествия
Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 03:57
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20