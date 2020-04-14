Политика

РБКРБКТрамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга в Белом доме о том, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным. «Это была важная часть нашего разговора», — отметил президент.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

РБКвчера в 22:22

Трамп раскрыл подробности последнего разговора с Путиным

Lenta.ruвчера в 20:24

Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений

РИА Новостивчера в 19:43

Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным

RT на русскомвчера в 20:16

Трамп назвал разговор с Путиным очень важным

ТАССвчера в 20:00

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным контроль над вооружениями

News.ruвчера в 20:16

Побили рекорд по количеству звонков: что обсудили Путин и Трамп в телефонных переговорах

BaltNews.eeвчера в 06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
957
Армия и оружие

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
66
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
4
Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы

Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
6
Здоровье

В 10 раз опаснее свиного гриппа ВОЗ назвала коронавирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа, пишет Independent.
Live24 00:21
1
Экономика

Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину

Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня вчера в 02:35
56
Фигурное катание

Загитова объяснила, ради чего занималась фигурным катанием

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила, ради чего занималась фигурным катанием, передает Cosmopolitan Russia.
Газета.Ru 00:10
Политика

Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу

Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
682
Хоккей

Жена умершего хоккеиста «Эдмонтона» Кейва показала видео с их свадьбы

Эмили Кейв, жена скончавшегося форварда «Эдмонтона» Колби Кейва, выложила в инстаграм видео с их свадьбы.
Sports.ru 02:10
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
833
Общество

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
1,3K
Здоровье

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
88
Общество

У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
1
Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
147
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
628
Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
21
Армия и оружие

Испытания «Циркона» с атомной подлодки запланированы на 2024–2025 годы

Первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования с борта атомной подводной лодки (АПЛ) запланированы на 2024–2025 годы, сообщил «РИА Новости» источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 20:47
49
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
97
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
98
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,2K
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
7
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
527
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

REGNUM 01:16
296
Происшествия

Более 80 человек выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

Газета.Ru 02:42
335
Технологии

«Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack

«Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack — первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях.
Newsroom24 вчера в 03:43
Кино

На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»

С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
170
Происшествия

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
10
Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 03:57
26
Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
224
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное