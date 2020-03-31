Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19. По словам американского лидера, такую же помощь оказал и Китай.

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

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