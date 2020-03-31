Коронавирус
Российская газетаТрамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19. По словам американского лидера, такую же помощь оказал и Китай.
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Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Здоровье
Коронавирус может проявиться лишь на пятый день
С пятого по седьмой день начинается затруднение дыхания, затем проблемы с дыханием усиливаются, появляется одышка.
Экономика
Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Общество
В России создали три препарата для лечения коронавируса
Два препарата готовы для передачи на испытания В России созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут вылечить коронавирус.
Общество
Минтруд напомнил о незаконности отправки россиян в неоплачиваемый отпуск
В министерстве труда России напомнили работодателям, что они не имеют права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы против его согласия.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Глава Иркутской области рекомендовал жителям не покидать свои дома
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Энергетика
Нефть РФ подешевела до минимума с 1999 года
За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5 Цены на морские партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы опустилась 27 марта до $16,2 за баррель.
Общество
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Наука
Современники австралопитеков сочетали прямохождение с любовью к древолазанию
Антропологи под руководством Леони Джорджиу (Leoni Georgiou) из Кентского университета решили сравнить, как устроены головки бедренных костей у современных человекообразных обезьян и людей, а также у древних сапиенсов и австралопитеков.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Общество
В США допустили «новую волну» коронавируса осенью
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Здоровье
Ожирение называют фактором риска при заражении коронавирусом
Нидерландские ученые изучили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.