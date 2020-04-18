Американский президент Дональд Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в Штатах. По его оценке, число смертей в результате эпидемии может достичь 60-65 тысяч человек. Он подчеркнул, что погибших могло бы быть больше, если бы власти бездействовали.

Трамп озвучил прогноз по числу жертв коронавируса в США

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