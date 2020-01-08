Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

Политика В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.

Космос Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.

Экономика Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов» По предварительным данным Минсельхоза, в 2019 году сельскохозяйственное производство в России выросло более чем на 2% к 2018 году, когда в отрасли наблюдался спад на 0,2%. Как сообщила в начале декабря на конференции «Агрохолдинги России – 2019» замминистра Елена Фастова, совокупная выручка сельхозорганизаций должна превысить показатели 2018 года на 4%, достигнув порядка 3 трлн рублей.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.

Политика Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными ситуациями Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.

Финансы Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака Практически все фондовые индексы в Азии отреагировали резким снижением на новости об атаке Ирана по военной базе США в Ираке.

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.