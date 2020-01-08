Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТрамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
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Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке

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НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
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Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака

Практически все фондовые индексы в Азии отреагировали резким снижением на новости об атаке Ирана по военной базе США в Ираке.
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Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек

Число погибших в давке на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане достигло 56 человек, сообщает иранский телеканал Press TV.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу фильма немецкого телеканала ARD о покрывательстве допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
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На магистрали Пермь – Екатеринбург сегодня днем 7 января произошло массовое ДТП.
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США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

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Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
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