Армия и оружие
Lenta.ruТрамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
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Политика
Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке
Обращение президента США Дональда Трампа к нации в связи с ракетным ударом по американским базам в Ираке во вторник вечером не состоится.
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестным видом пневмонии
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Космос
Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным
Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
По предварительным данным Минсельхоза, в 2019 году сельскохозяйственное производство в России выросло более чем на 2% к 2018 году, когда в отрасли наблюдался спад на 0,2%. Как сообщила в начале декабря на конференции «Агрохолдинги России – 2019» замминистра Елена Фастова, совокупная выручка сельхозорганизаций должна превысить показатели 2018 года на 4%, достигнув порядка 3 трлн рублей.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Политика
В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян
"В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет на празднование 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за отказа организаторов дать ему слово.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Политика
Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными ситуациями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
Финансы
Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака
Практически все фондовые индексы в Азии отреагировали резким снижением на новости об атаке Ирана по военной базе США в Ираке.
Общество
Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек
Число погибших в давке на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане достигло 56 человек, сообщает иранский телеканал Press TV.
Спорт
WADA выступило с заявлением по поводу фильма о сокрытии допинга в IWF
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу фильма немецкого телеканала ARD о покрывательстве допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Происшествия
В массовом ДТП на трассе в Прикамье столкнулись более 20 машин
На магистрали Пермь – Екатеринбург сегодня днем 7 января произошло массовое ДТП.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Политика
Reuters: в российской клинике лечат раненых наемников
Частный международный медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, пострадавших в секретных операциях в Сирии и Ливии.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.