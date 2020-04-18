Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч умерших. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысяч умерших.

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