Коронавирус
REGNUMТрамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч умерших. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысяч умерших.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 19:38
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