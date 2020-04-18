Коронавирус
REGNUMТрамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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2,2 миллиона человек могли скончаться в США от нового коронавируса. Если бы мы ничего не делали, минимально умерли бы 1,6 миллиона человек. Но мы проделали большую работу. Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысяч.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 00:17
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