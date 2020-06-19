У нас есть четыре месяца до выборов. Мы поднимаемся все выше и выше с каждым месяцем. В III квартале будет самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Times. По его словам, этот показатель в США растет с каждым месяцем.

Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

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