У нас есть четыре месяца до выборов. Мы поднимаемся все выше и выше с каждым месяцем. В III квартале будет самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается.

В США было диагностировано 2 189 056 случая инфекции. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Times.

Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

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