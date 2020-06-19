Политика
Моя Москва.онлайнТрамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
В США было диагностировано 2 189 056 случая инфекции. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Times.
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У нас есть четыре месяца до выборов. Мы поднимаемся все выше и выше с каждым месяцем. В III квартале будет самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 18:53
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Трамп предсказал рост ВВП США до самого высокого уровня в истории человечества
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