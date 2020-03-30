Коронавирус
Lenta.ruТрамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости. «Пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — заявил Трамп.
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Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Путешествия
В Сочи начали выселять туристов из отелей
В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время карантина
Звезды российского шоу-бизнеса рассказали поклонникам, какие фильмы и сериалы они смотрят в этот период.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса
Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Экономика
Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Экономика
Мантуров предложил отменить НДС и налог на прибыль
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предлагает ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, передает ТАСС.
Наука
Ученые вычислили, сколько пластика может съесть любое животное
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На 67-м году жизни скончался бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Религия
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Политика
Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Игры
Epic Games Store раздает бесплатно новые игры
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске
В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Общество
В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19
Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
Игры
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Политика
Посольство России обратилось в Госдеп для оказания медпомощи Ярошенко
Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко.