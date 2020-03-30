Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТрамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости. «Пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — заявил Трамп.
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Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

РИА Новости18:54

Трамп заявил о готовности повторно пройти тестирование на коронавирус

ТАСС19:48

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Lenta.ru18:36

Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса

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Трамп назвал сроки пика смертности от коронавируса в США

Московский Комсомолец18:51

Трамп назвал гибель 100-200 тыс. американцев от COVID-19 «хорошим» результатом

Газета.Ru19:25

Трамп назвал «хорошим» результат в 200 тыс. жертв коронавируса

РЕН ТВ19:10
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Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
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В Сочи начали выселять туристов из отелей

В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Lenta.ru вчера в 09:30
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Шоу-бизнес

Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время карантина

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали поклонникам, какие фильмы и сериалы они смотрят в этот период.
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Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
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В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
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Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком

Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 07:16
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
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Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Экономика

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:22
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Экономика

Мантуров предложил отменить НДС и налог на прибыль

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предлагает ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, передает ТАСС.
BFM.ru 09:44
Наука

Ученые вычислили, сколько пластика может съесть любое животное

Красная весна вчера в 11:03
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

На 67-м году жизни скончался бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
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Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

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Религия

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:59
Политика

Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
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В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

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Политика

Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru 10:56
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Epic Games Store раздает бесплатно новые игры

ToDay News Ufa 27 марта в 10:03
Происшествия

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске

В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
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Общество

В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
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Посольство России обратилось в Госдеп для оказания медпомощи Ярошенко

Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко.
ТАСС 26 марта в 20:56
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