Коронавирус
Lenta.ruТрамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости. «Пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — заявил Трамп.
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Киберспорт
Blizzard провела опрос о переходе на The Burning Crusade среди игроков в World of Warcraft
Общество
Мурманская область перешла на режим самоизоляции
В настоящее время в Мурманской области ограничен въезд в ряд городов, например, в Апатиты, Кировск, Мончегорск и Ковдор.
Кино
Видео: профессиональные каскадёры показали бой из «Ведьмака»
Вашингтон, 30 марта 2020, 09:57 — REGNUM Команда каскадёров из США показала постановочный бой по мотивам франшизы «Ведьмак».
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Якутии подозреваемый в убийстве детей ранил полицейского
Мужчина подозревается в убийстве четырех человек, из которых двое — малолетние дети. При задержании он ударил ножом одного из оперативников.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Технологии
Лучшие приложения с медицинскими консультациями назвали в Роскачестве
«Российская система качества» (Роскачество) совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора составила список лучших мобильных приложений, через которые россияне не выходя из дома могут проконсультироваться с врачом.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
Политика
«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии
Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Происшествия
В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей
Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Депутат АКЗС и три алтайских думца летели в одном самолете с заболевшей коронавирусом жительницей края
Как стало известно ИА «Банкфакс», тем же рейсом, который обозначен в документе, в Барнаул прилетели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания.
Общество
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Футбол
МЮ продлит контракт с Матичем на один год
Ранее сообщалось, что наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на Матича.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Здоровье
Новый признак заражения коронавирусом назван
Одним из симптомов опасного вируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские исследователи из Академии офтальмологии.