Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости. «Пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — заявил Трамп.

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

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