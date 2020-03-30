Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТрамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости. «Пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — заявил Трамп.
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Трамп анонсировал очередной «пик смертности» от коронавируса в США

ТК Звезда01:38

Власти США ожидают, что ситуация с коронавирусом в стране нормализуется к лету

ТАССвчера в 20:54

Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели

РИА Новостивчера в 18:35

Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Интерфаксвчера в 19:34

Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса

RT на русскомвчера в 19:12

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Lenta.ruвчера в 18:36

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

РБКвчера в 19:37
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Киберспорт

Blizzard провела опрос о переходе на The Burning Crusade среди игроков в World of Warcraft

CyberSport.ru 28 марта в 13:09
Общество

Мурманская область перешла на режим самоизоляции

В настоящее время в Мурманской области ограничен въезд в ряд городов, например, в Апатиты, Кировск, Мончегорск и Ковдор.
ФАН 01:58
Кино

Видео: профессиональные каскадёры показали бой из «Ведьмака»

Вашингтон, 30 марта 2020, 09:57 — REGNUM Команда каскадёров из США показала постановочный бой по мотивам франшизы «Ведьмак».
REGNUM 02:57
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве детей ранил полицейского

Мужчина подозревается в убийстве четырех человек, из которых двое — малолетние дети. При задержании он ударил ножом одного из оперативников.
РИА Новости вчера в 06:50
Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 04:25
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Технологии

Лучшие приложения с медицинскими консультациями назвали в Роскачестве

«Российская система качества» (Роскачество) совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора составила список лучших мобильных приложений, через которые россияне не выходя из дома могут проконсультироваться с врачом.
Live24 02:41
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
Российская газета 03:40
Политика

«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии

Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
РИА Новости 01:00
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Футбол

Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

Прилетевшие из Вьетнама украинцы сбежали из аэропорта Борисполь

Известия 04:06
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей

Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
РИА Новости 04:35
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Депутат АКЗС и три алтайских думца летели в одном самолете с заболевшей коронавирусом жительницей края

Как стало известно ИА «Банкфакс», тем же рейсом, который обозначен в документе, в Барнаул прилетели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания.
Банкфакс 03:42
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Футбол

МЮ продлит контракт с Матичем на один год

Ранее сообщалось, что наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на Матича.
Soccer.ru 04:34
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

SMINEWS вчера в 15:51
Здоровье

Новый признак заражения коронавирусом назван

Одним из симптомов опасного вируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские исследователи из Академии офтальмологии.
Evo-rus.com вчера в 02:23
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