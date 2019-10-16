Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в сирийском конфликте с действиями СССР в Афганистане, передает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что СССР потерял «много денег в Афганистане», потому что были вовлечены в конфликт в Афганистане.

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

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