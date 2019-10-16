Политика
Газета.RuТрамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Трамп сравнил участие России в сирийском конфликте с ситуацией в Афганистане
Комсомольская правда15:50
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Политика
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Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
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