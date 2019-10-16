Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

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