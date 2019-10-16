Политика
РИА НовостиТрамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
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Трамп сравнил участие России в сирийском конфликте с ситуацией в Афганистане
Комсомольская правдавчера в 15:50
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Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Общество
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Здоровье
Названы опасные для организма человека средства от похмелья
Нередко после злоупотребления алкогольными напитками люди испытывают похмелье, от которого многие избавляются собственным «проверенным» средством.
Актуальные Новости 15 октября в 05:04
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости вчера в 13:08
Общество
Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России
Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Кино
Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети
Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Политика
В Кремле удивились предложению Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября заявил, что идея распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для всех участников «нормандского формата».
Известия вчера в 09:58
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 15 октября в 09:29
Политика
Зеленский озвучил условие отвода сил в Донбассе
Аргументы и Факты вчера в 07:48
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 03:33
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.
REGNUM 14 октября в 04:37
Политика
Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов.
РБК 00:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу двумя ОС
Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
Rusargument вчера в 03:26
Происшествия
На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
RT на русском 15 октября в 04:39
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Армия и оружие
Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35
На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.
ТК Звезда вчера в 07:17
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 15 октября в 14:49
Шоу-бизнес
Лолита решилась на развод с мужем
Bimru.ru вчера в 21:23
Общество
Профессор рассказал о самом опасном месте в квартире
Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны микробиолог Чарльз Герб заявил, что главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.
Российская газета 00:09
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20