Президент США Дональд Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами. Его слова приводит РИА Новости. Американский лидер заявил, что ему проще вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, чем с «немного сумасшедшими» демократами.

Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами

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