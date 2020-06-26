Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп сравнил свои отношения с Россией и демократами

Президент США Дональд Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами. Его слова приводит РИА Новости. Американский лидер заявил, что ему проще вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
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Трамп сравнил общение с Россией и с американскими демократами

РБКвчера в 19:40

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

РИА Новостивчера в 17:56

Трамп: С Россией иметь дело проще, чем с демократами

Российская газетавчера в 18:42

Трамп: с Россией и Китаем мне проще иметь дело, чем с демократами

Газета.Ruвчера в 18:33

Трамп: с Россией проще иметь дело, чем с демократами

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Трамп считает, что с демократами США сложнее иметь дело, чем с Россией, Китаем и КНДР

ТАССвчера в 18:06

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Известиявчера в 18:51
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Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Общество

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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Общество

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Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
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Армия и оружие

ВВС Ирана получили три отечественных истребителя

Три новых истребителя Kowsar, произведенные в Иране, переданы иранской армии в ходе торжественной церемонии с участием главнокомандующего Абдулрахима Мосави и министра обороны Ирана Амира Хатами 25 июня, передает Tasnim News.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Авто

Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили

Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Космос

В космосе нашли странный ранее неизвестный объект

В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, сообщается, что 14 декабря 2019 года исследователи коллаборации LIGO обратили внимание на гравитационные волны, которые возникли при слиянии черной дыры массой в 22-24 массы Солнца и неизвестного небесного тела, массой в 2,5-2,6 массы Солнца.
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
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Общество

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По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой

25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
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Технологии

Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft показала пользователям, как будет выглядеть новое меню «Пуск» в Windows 10. Разработчики его основательно переработали.
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Джон Джонс: «Не собираюсь драться в ближайшее время»

FightTime.ru вчера в 16:43
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Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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Общество

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
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В Югре за сутки «ковидом» заболели 295 человек

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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

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Футбол

Месси забил всего 4 гола командам из топ-10 Примеры в этом сезоне

Как сообщил источник, 33-летний аргентинский футболист забил большую часть своих голов в ворота команд, находящихся в нижней половине турнирной таблицы Примеры, - это 17 мячей.
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