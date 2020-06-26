Политика
Lenta.ruТрамп сравнил свои отношения с Россией и демократами
Президент США Дональд Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами. Его слова приводит РИА Новости. Американский лидер заявил, что ему проще вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
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Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом
Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
Армия и оружие
ВВС Ирана получили три отечественных истребителя
Три новых истребителя Kowsar, произведенные в Иране, переданы иранской армии в ходе торжественной церемонии с участием главнокомандующего Абдулрахима Мосави и министра обороны Ирана Амира Хатами 25 июня, передает Tasnim News.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Авто
Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили
Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Космос
В космосе нашли странный ранее неизвестный объект
В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, сообщается, что 14 декабря 2019 года исследователи коллаборации LIGO обратили внимание на гравитационные волны, которые возникли при слиянии черной дыры массой в 22-24 массы Солнца и неизвестного небесного тела, массой в 2,5-2,6 массы Солнца.
MOS.news вчера в 12:01
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Технологии
Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft показала пользователям, как будет выглядеть новое меню «Пуск» в Windows 10. Разработчики его основательно переработали.
Vevby.ru вчера в 14:37
Единоборства
Джон Джонс: «Не собираюсь драться в ближайшее время»
FightTime.ru вчера в 16:43
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
Общество
В Югре за сутки «ковидом» заболели 295 человек
В Югре коронавирусной инфекцией заболели уже 7837 человек. За последние сутки прирост составил 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Югра 02:15
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Футбол
Месси забил всего 4 гола командам из топ-10 Примеры в этом сезоне
Как сообщил источник, 33-летний аргентинский футболист забил большую часть своих голов в ворота команд, находящихся в нижней половине турнирной таблицы Примеры, - это 17 мячей.
Евро-футбол.ру 01:59