Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

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