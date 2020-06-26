Политика

ИзвестияИзвестияТрамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
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Трамп сравнил общение с Россией и с американскими демократами

РБКвчера в 19:40

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Известиявчера в 18:51

Трамп считает, что с демократами США сложнее иметь дело, чем с Россией, Китаем и КНДР

ТАССвчера в 18:06

Трамп: с Россией и Китаем мне проще иметь дело, чем с демократами

Газета.Ruвчера в 18:33

Трамп: с Россией проще иметь дело, чем с демократами

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Трамп: С Россией иметь дело проще, чем с демократами

Российская газетавчера в 18:42

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

РИА Новостивчера в 17:56
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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Общество

Семьи с детьми в июле получат дополнительные 10 тысяч рублей

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно».
Телеканал ОТВ вчера в 10:51
Футбол

«Бетис» победил «Эспаньол» в 31-м туре чемпионата Испании

Футболисты "Бетиса" нанесли поражение "Эспаньолу" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 18:17
Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии

Lenta.ru вчера в 17:11
Космос

При слиянии черных дыр может излучаться свет

Индикатор вчера в 10:07
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
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Политика

Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Заключен первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Компания вчера в 09:15
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Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.
RT на русском вчера в 21:35
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Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова

Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Москва 24 вчера в 01:52
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Общество

Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

ИА БНК 23 июня в 10:36
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Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
24
Общество

С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»

Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 16:16
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Здоровье

Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды

Специалист указала, что минеральная вода помогает снять усталость и нормализует работу ЖКТ, однако это относится к столовым водам с минерализацией не более 1 г/л, либо лечебно-столовым с концентрацией 4-5 г/л.
Известия 00:02
Общество

Минздрав отложил ввод обязательных тестов на алкоголь для водителей

Введение тестирования на наркотики и алкоголь при медицинском освидетельствовании водителей отложено до 1 января 2021 года.
Свободная Пресса вчера в 23:34
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Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Кино

Премьера триллера «Крик 5» состоится в 2021 году

Inc-news.ru вчера в 11:33
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Кино

В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»

Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Здоровье

Доктор Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 20:46
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
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Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
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Происшествия

Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки

Сумма ущерба составила около 9 млн.
Газета.Ru вчера в 22:59
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