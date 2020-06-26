Политика
ИзвестияТрамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
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Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
Семьи с детьми в июле получат дополнительные 10 тысяч рублей
«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно».
Телеканал ОТВ вчера в 10:51
Футбол
«Бетис» победил «Эспаньол» в 31-м туре чемпионата Испании
Футболисты "Бетиса" нанесли поражение "Эспаньолу" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 18:17
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии
Lenta.ru вчера в 17:11
Космос
При слиянии черных дыр может излучаться свет
Индикатор вчера в 10:07
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Заключен первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Компания вчера в 09:15
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова
Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Москва 24 вчера в 01:52
Общество
Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
ИА БНК 23 июня в 10:36
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
Общество
С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»
Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 16:16
Здоровье
Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды
Специалист указала, что минеральная вода помогает снять усталость и нормализует работу ЖКТ, однако это относится к столовым водам с минерализацией не более 1 г/л, либо лечебно-столовым с концентрацией 4-5 г/л.
Известия 00:02
Общество
Минздрав отложил ввод обязательных тестов на алкоголь для водителей
Введение тестирования на наркотики и алкоголь при медицинском освидетельствовании водителей отложено до 1 января 2021 года.
Свободная Пресса вчера в 23:34
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Кино
Премьера триллера «Крик 5» состоится в 2021 году
Inc-news.ru вчера в 11:33
Кино
В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»
Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Здоровье
Доктор Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса
Российский телеведущий и доктор Александр Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 20:46
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
Происшествия
Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки
Сумма ущерба составила около 9 млн.
Газета.Ru вчера в 22:59