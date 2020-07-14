Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТрамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Трамп сомневается в статистических данных России по коронавирусу

Московский Комсомолецвчера в 20:14

«Получили бы крайне удивительные данные». Дональд Трамп сравнил системы тестирования на COVID-19 в США, России и других странах

Фонтанка.Рувчера в 17:33

Трамп заявил, что масштабы пандемии в США вызваны массовостью тестирования

REGNUMвчера в 16:21

Трамп сравнил системы тестирования на COVID-19 в США и России с КНР

РЕН ТВвчера в 16:26

Трамп прокомментировал динамику распространения COVID-19 в других странах

Известиявчера в 15:58

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

RT на русскомвчера в 15:51

Трамп заявил, что в России удивились бы данным по COVID-19 при тестировании на уровне США

Интерфаксвчера в 15:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
271
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
341
Авто

Suzuki подняла цены на весь свой модельный ряд в России

В ходе мониторинга цен на российском рынке эксперты «ЦенаАвто» обнаружили повышение стоимости трех моделей Suzuki.
SpeedMe 03:13
Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
55
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,2K
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
51
Общество

Стало известно условие открытия Финляндии для россиян

В настоящий момент Финляндия открывает внешние границы с рядом европейских стран.
Газета.Ru 04:55
18
Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
1,4K
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv вчера в 03:37
33
Кино

Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
1
Армия и оружие

Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов

Lenta.ru 04:43
36
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива более 40 тонн топлива на Таймыре

Говорит Москва 12 июля в 10:31
360
Политика

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
18
Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru вчера в 06:28
689
Футбол

Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа

Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена".
Волга Ньюс 04:05
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
89
Экономика

Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн).
РБК вчера в 18:25
5
Экономика

В Саратовской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма

Для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Саратовской области предусматриваются новые послабления.
Четвертая Власть 04:16
Общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198).
РИА Новости 03:55
54
Авто

АвтоВАЗ отзывает 122 автомобиля Lada Granta

SpeedMe 02:19
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс вчера в 08:23
162
Происшествия

Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ

Известия 04:17
56
Авто

Ford представил новый внедорожник Bronco

Вашингтон, 14 июля 2020, 08:47 — REGNUM Американская компания Ford представила новый внедорожник Bronco.
REGNUM 01:47
7
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
8
Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 08:33
41
Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
369
Экономика

Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

RT на русском 03:53
6
Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное