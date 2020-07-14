Коронавирус
RT на русскомТрамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Авто
Suzuki подняла цены на весь свой модельный ряд в России
В ходе мониторинга цен на российском рынке эксперты «ЦенаАвто» обнаружили повышение стоимости трех моделей Suzuki.
SpeedMe 03:13
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Общество
Стало известно условие открытия Финляндии для россиян
В настоящий момент Финляндия открывает внешние границы с рядом европейских стран.
Газета.Ru 04:55
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv вчера в 03:37
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Армия и оружие
Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов
Lenta.ru 04:43
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива более 40 тонн топлива на Таймыре
Говорит Москва 12 июля в 10:31
Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru вчера в 06:28
Футбол
Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа
Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена".
Волга Ньюс 04:05
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Экономика
Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу
По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн).
РБК вчера в 18:25
Экономика
В Саратовской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма
Для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Саратовской области предусматриваются новые послабления.
Четвертая Власть 04:16
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198).
РИА Новости 03:55
Авто
АвтоВАЗ отзывает 122 автомобиля Lada Granta
SpeedMe 02:19
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова
Интерфакс вчера в 08:23
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Вашингтон, 14 июля 2020, 08:47 — REGNUM Американская компания Ford представила новый внедорожник Bronco.
REGNUM 01:47
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Экономика
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
RT на русском 03:53
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46