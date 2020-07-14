Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

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