Армия и оружие

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваТрамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
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с чего всё началось

США теряют статус сверхдержавы из-за комментариев «кучки студентов»

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки, считает Анатолий Вассерман. Дональд Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене.
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МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США

Гибель иранского генерала Касема Сулеймани является результатом террористического акта со стороны Соединенных Штатов, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
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Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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