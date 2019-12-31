Убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки, считает Анатолий Вассерман. Дональд Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене.

с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.

Трамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну

Политика МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США Гибель иранского генерала Касема Сулеймани является результатом террористического акта со стороны Соединенных Штатов, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

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