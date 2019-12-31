Армия и оружие
Вечерняя МоскваТрамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
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Убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки, считает Анатолий Вассерман. Дональд Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене.ФАН11:00
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Политика
МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани является результатом террористического акта со стороны Соединенных Штатов, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
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Похолодание придет в Москву на следующей неделе
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Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Армия и оружие
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих", - утверждал президент.
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Кино
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Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.